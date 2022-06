l’evento

ROMA Al via la seconda edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, evento organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con SSi Sports & Events e la Marina Militare. Il Tour 2022, patrocinato dal CONI e supportato dalla FIV e dalla Lega Navale Italiana, partirà da Genova domenica e si concluderà a Venezia l’8 luglio, con una serie di eventi velici multi-disciplina in un concept esclusivo tutto “italiano”, composto da tappe che toccheranno alcune delle più belle località marittime italiane: Genova, La Maddalena, Formia, Crotone, Brindisi, Vieste, Ancona e Venezia. Dieci i team in gara per il tour in 8 tappe. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour attraverso il mare ed il vento intende promuovere anche iniziative di altissimo valore etico e sociale, progetti ecologici, di beneficenza e di solidarietà. Tra questi “Lo Spirito di Stella ONLUS”, un’associazione che si occupa di promuovere progetti di alto valore sociale, con particolare riferimento al mondo della disabilità ed alle relative problematiche di accessibilità architettonica. Andrea Stella, presidente dell’associazione, ha realizzato la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche con il quale realizzerà un periplo equatoriale intorno al mondo con partenza in estate del 2023 e durata di circa 18/24 mesi, con il supporto del Ministero della Difesa, come evidenziato dall’ammiraglio di divisione Carmelo Bonfiglio durante la presentazione. Andrea Stella ed il suo catamarano saranno presenti nelle tappe adriatiche del Marina Militare Nastro Rosa Tour, sino all’arrivo a Venezia.