Giro d’Italia a vela “Nastro rosa tour”: a Crotone dal 20 al 26 giugno

L’evento

CROTONE «Lunedì prossimo 13 giugno – informa una nota della Regione Calabria –, alle ore 11, nella sede della Lega navale di Crotone – via Molo sanità -, nel corso di una conferenza stampa, sarà presentato, il Giro d’Italia a vela 2022: Marina militare Nastro rosa tour che farà tappa nella città pitagorica nei giorni 24, 25, 26 giugno».

«I dettagli dell’evento – riferisce la nota – saranno illustrati dall’assessore al Turismo e Marketing territoriale, Fausto Orsomarso, dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, dagli assessori comunali al Turismo e allo Sport, Maria Bruni e Luca Bossi, dal presidente della Lega navale di Crotone, Gianni Liotti, dal presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari».

«Il Giro dell’Italia a vela – anticipa la nota –, inizierà il 12 giugno, durerà circa 25 giorni con 10 team internazionali; si terranno regate con tre diverse discipline Foil distribuite in 8 tappe: Genova, La Maddalena, Formia, Crotone, Brindisi, Vieste, Porto San Giorgio e Venezia».

«Si tratta di un tour sportivo itinerante – conclue il comunicato – di importanza internazionale, che si snoderà lungo le coste e i fari del Mediterraneo, con una serie di eventi velici multi-disciplina, in un concept esclusivo tutto italiano per mettere in connessione il grande pubblico con la vela ma anche con la bellezza e i valori del nostro Paese».