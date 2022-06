Election Day nel caos a Palermo, disertano decine di presidenti di seggio

dal nazionale

PALERMO Election Day nel caos. Sono decine i seggi ancora chiusi a Palermo a causa del forfait, all’ultimo momento, di numerosi presidenti e scrutatori. La Prefettura è stata impegnata per tutta la notte nel tentativo di risolvere questa situazione, con la nomina di sostituti, in modo da consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Malumori e disagi vengono segnalati in diverse sezioni: gli scrutatori erano stati convocati alle 16 di ieri e le operazioni preliminari dovevano durare al massimo 4 ore mentre invece sono rimaste bloccate fino a notte fonda.

Una cinquantina di seggi ancora chiusi alle 8,30

Circa una cinquantina di seggi, che avrebbero dovuto aprire le porte agli elettori alle 7 – il voto è consentito soltanto oggi fino alle 23 – alle 8,30 non erano ancora stati aperti: in circa 50 sezioni elettorali mancano ancora i presidenti per insediare il seggio, con gli scrutatori in attesa. «Abbiamo lavorato tutta la notte per reperire presidenti. Attualmente circa 50 seggi non sono ancora aperti ma stiamo notificando altrettante nomine», ha detto Antonio Le Donne, segretario generale del comune di Palermo. «Stiamo procedendo con la notifica di nomina di presidente di sezione ad alcuni titolari di posizioni organizzative del comune di Palermo per colmare i vuoti che si sono determinati nei vari seggi», aggiunge all’Ansa Alessandra Autore, dirigente responsabile dell’ufficio elettorale.

Caos elezioni a Palermo, atti in Procura

Il Comune di Palermo, intanto, ha annunciato che trasmetterà la documentazione sulla “diserzione” in Procura. «In relazione alla situazione determinata dalla rinuncia da parte di soggetti nominati a svolgere la funzione di presidenti del seggio, mentre si sta cercando di ovviare alle conseguenze di questo irresponsabile comportamento, l’amministrazione comunale sta inviando gli atti alla Procura della Repubblica per ogni azione di competenza finalizzata all’accertamento di responsabilità di natura penale».