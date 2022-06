Catanzaro verso il ballottaggio: Donato al 43,7%, Fiorita al 31,1. Il voto disgiunto penalizza il prof della Magna Graecia

il voto nel capoluogo

CATANZARO Valerio Donato al 43,7%, con la sua coalizione al 52,7%, Nicola Fiorita al 31,1% (con la coalizione 25,8%). Queste le proiezioni Rai del Consorzio Opinio Italia per le Comunali a Catanzaro, con la copertura del 42% del campione. Un pesante voto disgiunto, dunque, pare emergere per il prof della Magna Graecia, a vantaggio (ma è presto per analizzare i flussi elettorali) di Fiorita eWanda Ferro. Resta comunque confermata, dalle proiezioni, l’ipotesi del ballottaggio. Per il presidente dell’ordine degli avvocati Antonello Talerico la stima è del 13,8% (Coalizione 15,4%), per Wanda Ferro del 9,6% (Coalizione 5,1%). Agli altri candidati l’1,8%.

16,46 Seconda proiezione: confermato il ballottaggio Donato-Fiorita

Nella seconda proiezione Opinio-Rai, con una copertura di campione del 17%, nelle elezioni comunali di Catanzaro, il candidato Valerio Donato si attesta al 44,7%, mentre Nicola Fiorita al 31,2%, Antonello Talerico 13,7%. Wanda Ferro 8,7%. Altri 1,7%.

16,45 Le prime proiezioni sulle liste: in testa Cambiavento all’8,1%

Le prime proiezioni sulle singole liste per le elezioni del sindaco a Catanzaro vedono Cambiavento all’8,1%, Catanzaro azzurra al 7%, Prima l’Italia al 6,7%, Mo’ Fiorita Sindaco al 6,5%, Fare per Catanzaro al 6%, Alleanza per Catanzaro al 5,9%, Pd al 5,7%, Cz Progetto Catanzaro al 5,6%, Io Scelgo Catanzaro al 5,3%, Riformisti avanti al 5%, Catanzaro prima di tutto – Cambiamo! al 5%, altri al 33,2%. La copertura del campione è del 17%.

15,20 I dati della prima proiezione

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Catanzaro il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge il 44,1%, seguito da Nicola Fiorita (Pd-M5S) con il 30,4. Antonello Talerico (polo civico vicino al centrodestra) è al 12,8%, Wanda Ferro (Fdi) al 10,9. La copertura del campione è del 5%. La proiezione conferma in qualche modo i dati emersi dai primi exit poll di domenica notte e segna la strada verso un ballottaggio Donato-Fiorita. È ancora molto presto, però, per tirare le somme.