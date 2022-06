l’iniziativa

REGGIO CALABRIA È online il sito delle Guide ufficiali del Parco dell’Aspromonte con informazioni, suggerimenti, itinerari e molto altro.

Le guide lo presentano con un breve testo introduttivo che invita ad esplorarlo, per poi trasferirsi sui sentieri dell’Aspromonte.

«Gli itinerari che ti proponiamo sono di varie tipologie. Gli itinerari escursionistici sono pensati per chi ha voglia di camminare e saranno necessari un minimo di attrezzatura ed organizzazione in più. Quelli turistici, alla scoperta degli aspetti culturali, artistici ed antropologici del territorio. Diverso approccio per quelli in bici, sterrati piuttosto tecnici da percorre in MTB i ciclo escursionistici, invece quelli ciclo turistici senza particolari difficoltà tecniche da percorrere con una bici da cicloturismo, gravel o trekking. In tutti i casi non temere di contattarci e chiedere un consiglio, sapremo guidarti sul percorso più adatto a te!».

Le guide ufficiali del Parco dell’Aspromonte

L’associazione nasce nel 2016 e raggruppa quasi tutte le guide ufficiali del Parco Nazionale dell’Aspromonte. «Tutti noi – si legge sul portale – abbiamo conseguito la qualifica tramite un corso professionale dell’Ente Parco, in seguito a due selezioni e svolto secondo il più moderno orientamento comunicativo ed interpretativo delle attività dei conduttori in natura. La maggior parte di noi è inoltre anche iscritta all’Aigae, la più grande organizzazione di guide ambientali italiane e possiede una solida assicurazione di responsabilità civile (RCT)».