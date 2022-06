Elezioni, Orsomarso: «Ferro oltre le aspettative, ma occorre riflessione»

Centrodestra spaccato

CATANZARO «Il risultato di Wanda Ferro va ben oltre le aspettative e noi siamo entusiasti di questo, anche se gli effetti prodotti dal centrodestra disunito impongono una riflessione».

Così l’assessore regionale Fausto Orsomarso sull’esito voto nella città capoluogo calabrese dal quartier generale di Fratelli d’Italia. Nonostante l’esclusione dal ballottagio di Wanda Ferro, Orsomarso ha espresso parole di apprezzamento per il consenso ottenuto dalla candidata.

«È un voto espresso in diverse città calabresi – ha commentato –, soprattutto piccole città, che resta comunque utile per valutare la situazione politica».

«Catanzaro – ha puntualizzato l’esponente di FdI – è la dimostrazione di cosa avviene quando il centrodestra non va unito alle elezioni».

«Per noi – ha proseguito Orsomarso – è arrivata comunque un’ampia e grande soddisfazione elettorale. Soprattutto in considerazione del fatto che, alla vigilia, ci davano con scarse possibilità, avendo messo in campo una lista solo nelle ultime settimane precedenti il voto e composta da 32 giovani. Pensavamo – ha spiegato – di dover dare il nostro contributo per un centrodestra unito… ma poi così non è stato».

«Grazie a Wanda Ferro – ha poi aggiunto Orsomarso –, nostro coordinatore regionale, che si è candidata nella sua città ed è andata ben oltre quello che era il risultato sperato».

«È ovvio – ha chiosato Orsomarso – che tutto questo deve portarci a compiere una riflessione anche in questa città».

«Noi – ha quindi concluso – guardiamo al nostro risultato e non possiamo che essere entusiasti perché la doppia cifra è un apprezzamento dell’elettorato per l’impegno complessivo e soprattutto verso Wanda in questa città».