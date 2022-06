Fiorita: «Scongiurata la vittoria di un blocco di potere, al ballottaggio parleremo a tutta la città» – VIDEO

verso il ballottaggio

CATANZARO «Sono soddisfatto, è un risultato che va nelle aspettative. Il nostro obiettivo era arrivare al ballottaggio e arrivarci con un consenso in crescita, con la simpatia della popolazione, con un dato numerico importante come quello che sta maturando, e impedire soprattutto che il blocco di potere che ha malgovernato in questa città per 20 anni e che si era raggrumato intorno al mio avversario potesse vincere le elezioni al primo turno com’è andato sbandierando fino a venerdì scorso. Da questo punto di vista tutti gli obiettivi sono raggiunti». Lo ha detto Nicola Fiorita, candidato sindaco di Catanzaro per il centrosinistra, commentando i dati del primo turno delle Comunali, che lo vedono andare al ballottaggio contro Valerio Donato, sostenuto da una coalizione composta anche da forze di centrodestra. «Abbiamo tenuto viva – ha aggiunto Fiorita – una speranza di cambiamento e adesso ci giochiamo in questi 15 giorni tutta la partita che volevamo giocarci, sono 15 giorni che aspettavamo da 5 anni. Noi abbiamo un progetto politico molto coeso, in cui abbiamo lavorato in grande sintonia, al di là delle liste, l’apporto di tutti è stato importante, c’è un’anima civica in questa coalizione, se avrà un buon risultato meglio ma lo vedremo. Per noi la coalizione si è mossa in grande sintonia, il nostro è un percorso durato 5 anni, siamo arrivati a questo appuntamento molto più solidi, maturi, e più strutturati».



Fiorita ha poi evidenziato: «Intanto, sappiamo che siamo al ballottaggio, che ci arriviamo con una forza significativa e consistente, ci arriviamo in grande crescita nel consenso, nella percezione della popolazione e su questo costruiamo i nostri 15 giorni che vengono. Poi valuteremo le liste quando il dato è definitivo». In vista del ballottaggio – ha sostenuto poi Fiorita – «faremo quello che abbiamo fatto in questi anni e in questa campagna elettorale. Ci rivolgeremo a tutti i cittadini che vogliono chiudere una pagina che riteniamo fortemente negativa per Catanzaro e a tutti i cittadini proporremo questa idea che cambiare è possibile Credo – ha aggiunto Fiorita – che sarà percepita anche in maniera molto più forte. Abbiamo giocato una partita 10 liste contro 5, giocato una partita 28 consiglieri comunali uscenti contro due consiglieri comunali di opposizione uscente, adesso giochiamo uno contro uno, è la partita che volevamo. Parleremo a tutta la città, indipendentemente da quello che hanno votato o non votato, perché c’è un dato significativo: il calo dei votanti. In questa campagna elettorale ho sentito molta sfiducia e molta rassegnazione. Credo – ha concluso il candidato sindaco del centrosinistra – che anche in questo lo scenario sia molto favorevole per noi perché adesso la percezione che è possibile aprire una pagina nuova per la città sia più forte». (a. c.)