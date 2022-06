Referendum sulla giustizia, il dato provincia per provincia

Elezioni

LAMEZIA TERME È la provincia di Catanzaro a far registrare la maggiore affluenza ai referendum sulla giustizia col 27,43%, trainata dal voto amministrativo del capoluogo. Segue la provincia di Reggio Calabria col 21,03%, Vibo Valentia col 19,79%, Cosenza si assesta al 17,73%, chiude Crotone con l’11,05% dei votanti che si sono recati alle urne. La Calabria chiude al 20,04%.

Provincia di Catanzaro

In provincia di Catanzaro gli aventi diritto al voto erano 279.742; ha votato il 27,43. Il quesito sull’incandidabilità dopo la condanna il sì ha ottenuto il 51,99 e il no 48,01%.

La limitazione delle misure cautelari: sì 54,98%, no 45,02%. Separazione delle funzioni dei magistrati: sì 68,44%, no 31,56%. Membri laici dei consigli giudiziari: sì 65,43%, no 34,57%. Elezioni dei componenti togati del Csm: sì 67,64%, no 32,36%.

Provincia di Reggio Calabria

In provincia di Reggio hanno votato il 21,03% dei 413.283 votanti. Incandidabilità della condanna: sì 66,13%, no 33,87%. Limitazione delle misure cautelari: sì: 70,23%, no 29,77%. Separazione delle funzioni dei magistrati: sì 80,55%, no 19,45%. Membri laici dei consigli giudiziari: sì 78,67%, no 21,33%. Elezioni dei componenti togati del Csm: sì 79,52%, no 20,49%.

Provincia di Vibo Valentia

In provincia di Vibo Valentia ha votato il 19,76, gli elettori erano 123.007. Incandidabilità della condanna: sì 59,76%, no 40,24%. Limitazione delle misure cautelari: sì 62,72%, no 37,28 %. Separazione delle funzioni dei magistrati: sì 74,21%, no 25,79%. Membri laici dei consigli giudiziari: sì 71,84%, no 28,16 %. Elezioni dei componenti togati del Csm: sì 72,02%, no 27,98%.

Provincia di Cosenza

In provincia di Cosenza si sono recati alle urne il 17,73 dei 554.658 aventi diritto.. Incandidabilità della condanna: sì 52,90%, no 47,10%. Limitazione delle misure cautelari: sì 55,75%, no 44,25%. Separazione delle funzioni dei magistrati: sì 69,45%, no 30,55%. Membri laici dei consigli giudiziari: sì 66,88%, no 33,12%. Elezioni dei componenti togati del Csm: sì 68,04%, no 31,96%.

Provincia di Crotone

Solo 11,05% dei 129.179 elettori hanno votato in provincia di Crotone. Incandidabilità della condanna: sì 62,21%, no 37,79%. Limitazione delle misure cautelari: sì 66,05%, no 33,95%. Separazione delle funzioni dei magistrati: sì 77,67%, no 22,33%. Membri laici dei consigli giudiziari: sì 75,94%, no 24,06%. Elezioni dei componenti togati del Csm: sì 77,13%, no 22,87%.