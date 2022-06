Amministrative, Pecoraro: «Centrosinistra rafforzato. Tante vittorie nei comuni al voto»

il voto dem

COSENZA «Il Partito Democratico in Provincia di Cosenza esce rafforzato da questa tornata di elezioni amministrative, che vede un consolidamento del centrosinistra in tutti i comuni al voto». E’ quanto sostiene, in una nota, Vittorio Pecoraro segretario Provinciale del Pd di Cosenza. «Questo raccontano i dati delle amministrative: vinciamo a Luzzi con Umberto Federico Sindaco, a Saracena con Renzo Russo, a Mormanno con Paolo Pappaterra, a San Sosti con Vincenzo De Marco, a San Lucido con Cosimo De Tommaso e Luca Lepore ad Aiello.

Un quadro positivo. Che racconta che per fare un centrosinistra vincente e convincente serve un Pd forte, unito e radicato. Adesso tutti a lavoro per sostenere i nostri candidati al ballottaggio: Pino Capalbo ad Acri e Giovanni Politano a Paola».