lavori assembleari

REGGIO CALABRIA Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato oggi il Bilancio consuntivo 2021. Il documento finanziario è passano con i voti della maggioranza di centrosinistra. «Ci sono molti dati positivi che ci confortano – ha spiegato l’assessora al bilancio Irene Calabrò – e consegnano alla città un’ottima gestione contabile, a fronte di un decennio pesante di risanamento finanziario. È un ragionamento incontrovertibile basato su numeri oggettivi. Il risultato d’amministrazione, per esempio, passa da 339 a 267 milioni di euro con un recupero di 72 milioni di disavanzo e superiore ai 69 previsti».

Tra i numeri sottolineati dall’assessora compaiono «l’equilibrio di 700 mila euro, la gestione di competenza pari a 134 milioni ed un residuo sul fondo cassa di tesoreria di 73 milioni. Un altro aspetto positivo – ha continuato Calabrò – è rappresentato dal debito residuo dei crediti commerciali che si attesta a 34 milioni rispetto ai 180 del 2018. Tanti creditori, dunque, sono stati pagati e l’immissione di questa liquidità ha consentito di tirare un sospiro di sollievo all’intero tessuto socioeconomico e produttivo piegato dalla pandemia».

Ci sono, poi, i riconoscimenti di debiti fuori bilancio che nell’esercizio 2021 si attestano a 2,2 milioni, in netto calo guardando agli anni scorsi e, in particolare, al 2013, quando erano ben 32 milioni. Un’ulteriore conferma arriva anche sulle previsioni di accantonamenti, con il fondo rischi per passività potenziali fissato a 15 milioni quando, nel 2020, era a 9 milioni e che verrà incrementato per il 2022/2023. Il fondo di garanzia per i crediti commerciali ammonta a 3,5 milioni di euro.