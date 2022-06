Cosenza-Bisoli, è addio. I Lupi puntano su Davide Dionigi

Serie B

COSENZA Pierpaolo Bisoli non è più l’allenatore del Cosenza. Dopo aver compiuto il “miracolo” salvezza, le parti – tecnico e società – hanno deciso di proseguire verso altre direzioni. Ad annunciarlo è il club, con una nota stringata.

«La società Cosenza Calcio – è riportato sul sito ufficiale – comunica che il rapporto con il tecnico Pierpaolo Bisoli in scadenza il 30 giugno prossimo, di comune accordo non proseguirà. A Pierpaolo Bisoli va il ringraziamento della società e l’augurio per il prosieguo della carriera».

Il nuovo direttore sportivo Roberto Gemmi per la panchina dei Lupi starebbe puntando su Davide Dionigi, già tecnico di Taranto, Reggina, Cremonese, Varese, Matera, Catanzaro, Ascoli e Brescia.