Comune Vibo, via il terzo assessore in 10 giorni: Rotino lascia la delega

Il rimpasto

VIBO VALENTIA Tre assessori che lasciano in appena 10 giorni. Succede a Vibo Valentia dove al Comune si sta vivendo una situazione di crisi per il prolungarsi dello stallo sul rimpasto in Giunta. E così, dopo Mimmo Primerano, vicesindaco e assessore al Personale e alla programmazione strategica (che le ha presentate due domeniche fa) e Rosamaria Santacaterina, che aveva la delega ai Servizi sociali (che le ha rassegnate proprio ieri), stamani è toccato alla titolare della delega alla Cultura Daniela Rotino, a presentare le dimissioni all’ufficio Protocollo del Comune capoluogo.

Se da un lato si tratta di figure per le quali era stato già deciso un avvicendamento, dall’altro il tira e molla durato settimane e la situazione ambientale divenuta ormai insostenibile, hanno spinto gli ex componenti della Giunta ad anticipare le mosse del primo cittadino che aveva scelto tutti e tre (la Santacaterina subentrò a Franca Falduto) per assisterlo in questa esperienza amministrativa.

Tre caselle che dovranno essere rimpiazzate e non è detto che non se ne aggiunga una quarta. Tutto questo mentre l’individuazione dei nomi per il terzo assessore è ancora ferma. Si attendono le decisioni di Forza Italia – stesso partito del sindaco – e quindi del senatore Mangialavori – che domenica era a festeggiare col neosindaco di Pizzo – il quale però avrebbe imposto di attendere il suo ritorno da Roma per affrontare la questione. Ma per la risoluzione servirà qualche giorno in più anche perché alcuni consiglieri di maggioranza stanno premendo per avere un incarico nonostante il veto sull’attingere dal civico consesso.