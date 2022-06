Cis, a Tropea arriva il ministro Carfagna. «In Calabria ci sono valide idee progettuali»

la visita

TROPEA Il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna sarà a Tropea il 21 giugno per la sottoscrizione del Cis, il Contratto istituzionale di sviluppo. All’incontro parteciperanno anche la sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, i Sindaci dei Comuni e i rappresentanti dei ministeri coinvolti. «Il Cis Calabria – è scritto in una nota – è una grande opportunità che si aggiunge ai fondi del Pnrr: il Sud ha bisogno di investimenti per recuperare il divario accumulato negli anni e diventare motore della crescita del Paese. Con la sottoscrizione del Contratto gli Amministratori locali avranno i giusti strumenti in grado di dischiudere la bellezza presente nel proprio territorio. In Calabria ci sono valide idee progettuali per lo sviluppo sostenibile di luoghi e comunità».