“Donne di Calabria”, da martedì il viaggio di Rai Storia in omaggio a 6 figure leggendarie – VIDEO

l’anteprima

“Da martedì 21 giugno partiremo per un viaggio in Calabria alla scoperta dei luoghi che hanno visto crescere 6 donne straordinarie, originali e generose: Adele Cambria, Giuditta Levato, Caterina Palumbo Tufarelli, Rita Pisano, Clelia Romano Pellicano, Jole Giugni Lattari, sono le protagoniste di Donne di Calabria in prima visione alle 22:10 su Rai Storia”. Lo scrive Rai Storia su facebook. “Sei attrici: Eleonora Giovanardi, Camilla Tagliaferri, Tea Falco, Rocío Muñoz Morales, Marianna Fontana, Margareth Madè, nel ruolo di narratrici, accompagnano il telespettatore nella docufiction, contribuendo al racconto della vita di queste sei grandi donne intrinsecamente legate al loro territorio”, spiega infine Rai Storia.