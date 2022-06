Un’altra domenica di sangue sulla Strada statale 106, motociclista muore a Calopezzati – VIDEO

la tragedia

CALOPEZZATI Un centauro è morto in un incidente stradale a Calopezzati, sulla strada statale 106, a qualche centinaio di metri dalla stazione ferroviaria, in contrada San Giacomo ed in uno dei tratti più stretti dell’arteria viaria.

Secondo i primi accertamenti, il motociclista, sessantaquattrenne, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro la banchina laterale intorno alle 13,40.

Sul posto una volante del commissariato di Corigliano Rossano, i carabinieri della stazione di Campana ed una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Trebisacce, proveniente da Nova Siri a causa di un intervento precedente, per i rilievi del caso.

Gli operatori del 118 giunti da Cariati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Era stato allertato anche l’elisoccorso, che tuttavia è ripartito subito dopo essere atterrato, non potendo più fare nulla per la vittima.

Poco chiare le dinamiche dello schianto costato la vita, a quanto pare, sul colpo al motociclista. Probabilmente l’uomo, originario di un comune della Presila e residente a Cosenza, viaggiava in direzione nord, verso Corigliano Rossano quando ha impattato contro il muretto che ha sbalzato il mezzo in mezzo alla carreggiata. Il centauro era invece sulla banchina, vicino ad un lampione divelto.

Si attende l’arrivo del magistrato di turno per gli ultimi accertamenti. Disagi si registrano alla viabilità sulla statale 106. (lu.la.)