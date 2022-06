Dramma in mare a Corigliano Rossano, sub perde la vita

La tragedia

CORIGLIANO ROSSANO Un sub di 60 anni ha perso la vita questo pomeriggio a Corigliano Rossano. Ancora poco chiare le dinamiche del drammatico incidente, ma pare che l’uomo del posto abbia accusato un malore mentre svolgeva attività subacquea.

Il fatto è accaduto nello specchio d’acqua in località Gammicella.

Gli agenti del Commissariato di Corigliano sul luogo della tragedia

Alcuni bagnanti pare si siano accorti delle difficoltà del sub ed hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è giunto anche l’elisoccorso ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche gli uomini del Commissariato di Corigliano Rossano che stanno indagando sull’accaduto. (lu.la.)