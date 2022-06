l’evento

COSENZA Nasce a Cosenza il club Kiwanis “Città degli Enotri”. L’inizio delle attività del nuovo club, che annovera 24 soci, è stato sancito nel corso di una suggestiva cerimonia alla presenza di autorità civili, delle associazioni del territorio, delle più alte cariche kiwaniane. Il Governatore del distretto Italia-San Marino, Angela Catalano, ha consegnato al presidente fondatore, Delly Fabiano, la Charter, ovvero il documento istitutivo del nuovo club rilasciato dalla sede centrale di Indianapolis. Cresce, dunque, la grande famiglia Kiwaniana. Il nuovo Club “Città degli Enotri” sarà all’insegna della tradizione e dell’innovazione. «Oggi i club – ha sottolineato il Presidente Delly Fabiano – hanno l’obbligo di cogliere l’anelito della società che è cambiata e adattarlo a quelli che sono i valori e le tradizioni che bisogna conservare e difendere. L’uomo del nostro tempo ha grandi difficoltà quotidiane: salute, ambiente, economia, lavoro. Abbiamo bisogno, come club service, se davvero vogliamo dare un aiuto concreto alla società, di mettere in evidenza tutto quello che serve per costruire una società migliore in cui i bambini possano crescere e vivere bene». «Un nuovo club – ha sottolineato il governatore del Distretto Italia San Marino, Angela Catalano, che rappresenta un ulteriore tassello, per costruire una società migliore. È stato un momento emozionante -ha aggiunto -perché quando nascono Club Kiwanis vuol dire che ci sono persone che hanno nel loro cuore la volontà di aiutare i minori. I bambini sono il futuro della nostra società. Noi dobbiamo lavorare per loro».