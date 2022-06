San Giovanni in Fiore, Succurro: «In salvo i festeggiamenti civili»

Santo patrono

SAN GIOVANNI IN FIORE «Saranno Martufello e gli Audio 2 a chiudere i festeggiamenti civili per la festa di San Giovanni Battista, patrono di San Giovanni in Fiore». Lo anticipa, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro.

«Il comico Martufello, prima, e la band Audio 2, di seguito – informa la sindaca –, si esibiranno il prossimo giovedì 23 giugno, a partire dalle ore 21, al teatro comunale all’aperto alle spalle dell’abbazia florense; teatro che riparte con gli eventi di spettacolo dopo il lungo periodo di restrizioni imposte dalla pandemia».

«Le iniziative non religiose – spiega la sindaca – rischiavano di saltare per riserve espresse da alcuni organizzatori, ma l’Amministrazione comunale si è imposta con decisione, garantendo la presenza delle tradizionali bancarelle e a proprie spese le luminarie, le giostre e due serate di sicuro richiamo».

«Oltre al concerto degli Audio 2 ci sarà quello di Raal Band, Svapurati e Nivera, previsto invece – precisa la sindaca Succurro – per mercoledì 22 giugno, alle ore 21, sempre al teatro comunale dietro l’abbazia florense. Nello specifico si tratta di gruppi locali, con musicisti di talento, che spaziano dai classici del pop alla ricerca sui brani più identitari e insieme ritmici del Sud, a propri pezzi di impegno sui temi dei diritti e della tutela del pianeta».

«Finalmente San Giovanni in Fiore torna alla normalità, alla socialità e alla condivisione, partendo – conclude la sindaca Succurro – dalla festa del suo santo patrono, che dopo il Covid meritava il ritorno allo spirito di comunità, tipico dei silani».