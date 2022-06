Loizzo al Pd: «Io contro Occhiuto? Allucinazioni estive»

la replica

CATANZARO «La nota del gruppo consiliare regionale del Pd in cui si parla di frattura tra la Lega e il presidente Occhiuto è la conseguenza di allucinazioni estive». Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

«Ho criticato l’operato del Governo nazionale rispetto ai fondi del Cis – dice Loizzo –- e non certo il presidente Occhiuto, al quale va la mia più totale vicinanza e quella della Lega per l’eccellente lavoro finora svolto dopo decenni di opaca gestione anche e soprattutto da parte del Pd. Chiedere al presidente della Giunta di intervenire su decisioni del Governo diventa, per il Pd, motivo di frattura. Capisco l’amarezza di chi vede che l’operato della Giunta regionale di centrodestra ha sempre più consensi – conclude Simona Loizzo – ma questa strumentalizzazione bieca è veramente deludente»