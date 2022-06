Salvini: a Catanzaro e in altre città si vota per i sindaci, il Pd la butta in politica

verso il ballottaggio

«Quelli di domenica sono voti per i sindaci, il Pd la butta in politica per cercare accordini con Calenda, con Renzi, con pezzi dei 5 Stelle. Per noi è importante per Alessandria, per Monza, per Verona, per Parma e per Catanzaro e per Lucca. Perché il sindaco di occupa di case, di lavoro, di giovani, di anziani, di barriere architettoniche». Ad affermarlo, il segretario della Lega Matteo Salvini, questa sera ad Alessandria per sostenere il candidato sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. «Quindi – ha aggiunto – lasciamo che la butti in politica e in caciara la sinistra, con accordi anche abbastanza oscuri, per esempio ad Alessandria. Noi abbiamo scelto la trasparenza. Chi ci sceglie sa cosa sceglie», ha concluso.