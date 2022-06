Le Castella Music Fest, il 18 agosto il concerto di Irama

lo show



ISOLA CAPO RIZZUTO La ricca programmazione del Le Castella Music Fest, il nuovo progetto di spettacoli dal vivo che si svolgerà al porticciolo di Isola Capo Rizzuto (Kr) – organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Maria Grazia Vittimberga, che ha anche la delega al Turismo -, vedrà salire sul palco dell’Arena del mare, alla darsena turistica, uno degli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, Irama.

Filippo Maria Fanti, meglio noto come Irama appunto, arriverà a Isola Capo Rizzuto il prossimo 18 agosto, con una tappa del suo nuovo tour che segue il grande successo della sua ultima partecipazione al 72° Festival della Canzone italiana di Sanremo con il brano “Ovunque sarai”, classificatosi in quarta posizione.

Il 25 febbraio è uscito il nuovo album “Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare” (disco d’oro), sotto la direzione artistica di Shablo, progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop.

I biglietti per il concerto di Irama al Roccella Music Fest, sono disponibili in prevendita attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.