Locri, sventola anche per il 2022 la “Bandiera verde” sul comune calabrese

La consegna

LOCRI «A misura di bambino è la dimensione giusta dell’estate locrese 2022, che anche quest’anno si fregia dell’importante vessillo della Bandiera Verde e punta tutto sul divertimento e sulla sicurezza, sui fondali bassi coperti da acqua cristallina, sulle immense spiagge di fine sabbia dorata, che rende luccicanti i castelli ed inespugnabili le torri, sulla presenza di bar, pizzerie, ristoranti ma anche parchi e strutture attrezzate con giochi, animazione e attività sportive per grandi e piccini». È quanto rende noto un comunicato stampa del Comune di Locri, Città metropolitana di Reggio Calabria.

«E ancora – prosegue il comunicato –, tante iniziative dedicate alle famiglie, iniziative sull’educazione ambientale, spettacoli di animazione, pedalate di Città in bici, fiabe e racconti da Mille e una notte, corsi di Primo soccorso, musica come vibrazione battente dell’anima e pittura, per colorare con le tonalità più accese la personalità in crescita dei nostri piccoli cittadini». «Il target per le famiglie – spiega la nota – si conferma la mossa vincente per una città che pone, da sempre, i valori umani al centro della propria vita sociale e comunitaria, consentendoci di confermare questo prestigioso riconoscimento, il quale diventa uno straordinario strumento di promozione turistica ed una guida fidata nella scelta delle “migliori spiagge italiane a misura di bambino” come riporta la classifica stilata su indicazione dell’associazione pediatri italiani guidata dal dottor Italo Farnetani». «Lo scorso anno, in Italia – rende noto il comunicato –, sono state 143 le spiagge insignite dalla Bandiera Verde dall’apposita commissione selezionata di pediatri italiani, i quali scientemente assicurano come la vitalità delle spiagge, i rumori, l’animazione in sicurezza siano parametri fondamentali per soddisfare il bisogno di socialità e aggregazione dei bambini e degli adolescenti». «Un impegno – sottolinea la nota – del vicesindaco e assessore all’ambiente Giuseppe Fontana e dell’assessore alle politiche sociali e pari opportunità Domenica Bumbaca per rendere sempre più accoglienti e sicuri gli spazi dedicati ai bambini, collaborando con le famiglie sempre pronte a dare utili consigli per migliorare». «Quest’anno, giorno 9 luglio 2022 – si legge nel comunicato –, ci saranno dieci località in più a ricevere la Bandiera Verde, nell’incantevole location tutta naturale di Mazara del Vallo e con orgoglio la nostra verrà consegnata nelle sapienti mani del dottore Roberto Trunfio, stimato pediatra locrese e grande amico dei bambini, il quale la rimetterà alla Città di Locri, affidandola a propria volta al sindaco, Giovanni Calabrese, durante la manifestazione Città in bici 2022 che si svolgerà il 1 agosto insieme al gruppo di ciclisti della R. Sgambelluri “l’Osservatorio ambientale Diritto per la vita” e le associazioni della città», conclude la nota.