Covid in Calabria, sono 1.351 i nuovi contagi. Positivo un tampone su quattro

il bollettino regionale

CATANZARO Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 1.351 i nuovi contagi registrati (su 5.090 tamponi effettuati), +566 guariti e 3 morti (per un totale di 2.660 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +782 attualmente positivi, +7 ricoveri (per un totale di 156) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3894 (46 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3846 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60902 (60577 guariti, 325 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 23395 (51 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23342 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 85834 (84709 guariti, 1125 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 843 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 832 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41506 (41272 guariti, 234 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4041 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4002 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 144946 (144157 guariti, 789 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 718 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 708 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39634 (39460 guariti, 174 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: «Oggi 271 positivi di cui 4 fuori regione». L’Asp di Cosenza comunica:«Nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio».