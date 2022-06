Acri al fotofinish, Pino Capalbo confermato sindaco (col 51,89%): «Ha vinto la città»

Amministrative 2022

ACRI Pino Capalbo è stato riconfermato sindaco di Acri. Concluso lo scrutinio delle 35 sezioni. Il sindaco uscente si assesta al 51,89%% (5.185 voti complessivi). Natale Zanfini ottiene 4.808 voti e chiude col 48,11% dei consensi.

Pino Capalbo è sostenuto da una coalizione sbilanciata verso il centrosinistra e formata da sette liste: Pd, Psi, Azione, Pino Capalbo Sindaco, Articolo Uno, Civicamente Acri, Acrinsieme. A queste liste toccheranno dieci seggi in consiglio comunale.

Zanfini contava sul sostegno di cinque liste: Moderati per Acri, Acri Futura, Acri Bellissima, Uniti per Zanfini Sindaco, Acri.0, Cambiamo Acri. Saranno quattro i consiglieri eletti dalla coalizione di opposizione. Un ultimo seggio andrà al terzo candidato sindaco, Angelo Giovanni Cofone.

Gli elettori erano 20.420, i votanti 10.188 (49,89%). Le schede nulle sono state 124, quelle bianche 66 e 5 le schede contestate.

Capalbo: «Ha vinto la città»

«Oggi non ha vinto solo il sindaco Pino Capalbo, ma ha vinto tutta la città di Acri. Ha vinto la democrazia, ha vinto il voto libero. I cittadini hanno espresso la propria volontà, rinnovando la fiducia nei miei confronti per quello che sono e per quello che ho fatto in questi cinque intensi e faticosi anni. Hanno trionfato le forze sane della città, quelle forze che in questi anni sono state al #servizio della città, per il #bene della città. Infinitamente #grazie a tutti coloro che hanno creduto in me.Onorato di guidare Acri per i prossimi cinque anni, sono stato e continuerò ad essere il sindaco di tutti». Queste le prime parole del riconfermato sindaco, Pino Capalbo. (redazione@corrierecal.it)