Nel comitato di Fiorita inizia la festa. Alecci: «Hanno vinto i catanzaresi» – VIDEO

i festeggiamenti

CATANZARO Il consigliere regionale del Pd Ernesto Alecci è il primo a esporsi. «Hanno vinto i catanzaresi, ha vinto chi ha girato la città ascoltandone le istanze, non chi si è chiuso nelle stanze. E ha vinto una squadra di persone perbene, che porranno fine a un storia di politica clientelare che ha contraddistinto questa città per anni». Alle spalle dell’ex sindaco di Catanzaro inizia la festa, con i sostenitori di Nicola Fiorita che cantano e ballano in attesa dell’arrivo del futuro sindaco, che al ballottaggio ha sovvertito pronostici e ribaltato i risultati del primo turno.