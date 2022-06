‘ndrangheta

PAOLA Il boss di Paola Mario Serpa è morto martedì mattina nel carcere di Parma dove era detenuto. Serpa era in cella dal 1983 dopo una condanna all’ergastolo. Nel 2006 aveva ottenuto la semilibertà, successivamente revocata dal Tribunale di sorveglianza a seguito del rinvio a giudizio in Tela del Ragno. Nel 2017 è stato assolto nel medesimo procedimento con formula piena ma il Tribunale di sorveglianza di Bologna non gli ha più concesso i benefici che aveva prima.