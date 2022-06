Ospedale di Cosenza, Occhiuto: «Avrei preferito scelta a Sud della città»

il messaggio

COSENZA «Presto ci saranno novità sull’ospedale di Cosenza, ma avrei preferito che il sito fosse stato a Sud». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenuto questa mattina a Cosenza all’inaugurazione dei nuovi locali dell’Area Meteo – Servizio Meteorologico Regionale del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. «Non sta a me decidere dove fare l’ospedale – dice Occhiuto – voglio che l’aria urbana di Cosenza abbia un nosocomio e so che il consiglio comunale si è espresso in questa direzione. Dico quello che ho detto più volte al sindaco, avrei preferito ci fosse una scelta a sud della città per evitare di marginalizzare il centro storico ma ciascuno fa solo il suo lavoro», continua il presidente. «Nelle prossime settimane ci saranno novità, ma bisogna vedere come e se sono risolvibili i problemi legati all’area della motorizzazione civile che dovrebbe essere espropriata. Di questo si occuperanno i tecnici all’esito della programmazione economica e tecnica che dovrà essere propedeutica alla realizzazione dell’ospedale». (f.b.)