Asp Cosenza, Graziano: «Al lavoro per rinnovare i contratti dei medici Usca»

Il provvedimento

COSENZA «L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha lavorato e sta lavorando incessantemente in questi giorni, per prorogare i contratti in scadenza degli operatori sanitari. A breve, saranno rinnovati i rapporti di lavoro dei medici Usca, pur con diversa tipologia di contratto, attesa la scadenza del 30 Giugno degli istituti contrattuali previsti precedentemente, che erano legati allo stato di emergenza». Così il Commissario Straordinario dell’Asp di Cosenza Antonio Graziano che aggiunge: «La situazione più complessa si registra con gli infermieri che erano stati contrattualizzati con vecchi co.co.co, contratti non più utilizzabili perché non coerenti con le disposizioni di legge vigenti».

«In questo caso, d’intesa con il Prof Profiti, Commissario di Azienda Zero – prosegue Graziano – si è deciso, visto il contesto epidemiologico, per non rischiare interruzioni di servizi essenziali, nell’ambito dell’assistenza ai pazienti Covid positivi, di rinnovare il loro contratto per altri sessanta giorni, nell’attesa di poter mettere in sicurezza, con personale dedicato, i percorsi assistenziali dei pazienti Covid positivi. Si lavora altresì per una soluzione strutturale per i circa 40 lavoratori impegnati ( tramite ditta esterna )da anni a garantire servizi essenziali per questa Azienda».

«E il cui contratto è in scadenza oggi 30 Giugno – evidenzia -. Pur in presenza di tipologie di contratto che riguardano anche il personale tecnico non più utilizzabile nella pubblica amministrazione, soprattutto alla luce del cessato stato di emergenza, questa Azienda , col supporto della Struttura Commissariale, del Presidente Occhiuto in primis, nonché del prof Profiti , Commissario di Azienda Zero e del Dipartimento tutela Salute , sta mettendo in essere ogni sforzo per evitare interruzione di servizi essenziali e garantire quell’offerta dei servizi che possano mettere in sicurezza i nostri concittadini e quanti si rivolgono alle nostre Strutture Sanitarie».

«Massima attenzione stiamo rivolgendo anche – conclude il commissario – pur in presenza di un quadro legislativo non favorevole perché non più legato al momento emergenziale, allo stato occupazionale dei lavoratori che nel periodo di pandemia ed anche in questo contesto, hanno consentito alla nostra Azienda di poter erogare servizi sanitari essenziali e di qualità. Mi preme evidenziare, a tale riguardo, che questa Azienda sta facendo di tutto per intraprendere percorsi strutturali di inserimento lavorativo delle predette categorie di operatori che riteniamo essenziali nel perseguimento della nostra mission aziendale».