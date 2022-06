E venne (finalmente) l’ora della Giunta delle elezioni: la presiederà Neri

CONSIGLIO REGIONALE

REGGIO CALABRIA E venne (finalmente) l’ora della Giunta delle elezioni del Consiglio regionale. A distanza di quasi otto mesi dall’inizio della legislatura, si insedia finalmente l’organismo chiamato a verificare le eleggibilità-ineleggibilità degli inquilini di Palazzo Campanella: presieduta – a termini di regolamento – dal presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, oggi la Giunta delle elezioni, già definita nei mesi scorsi in tutti i suoi componenti, si è di fatto insediata eleggendo il presidente, che è Peppe Neri, capogruppo di Fratelli d’Italia.

Neri ha ricevuto il voto unanime degli altri componenti della Giunta delle elezioni: per la maggioranza Giovanni Arruzzolo (Forza Italia), Francesco De Nisi (Coraggio Italia), Giacomo Crinò (Forza Azzurri), Giuseppe Graziano (Udc) e per l’opposizione di Amalia Bruni (Misto), Mimmo Bevacqua (Pd), Davide Tavernise (M5S).

La Giunta delle elezioni adesso dovrà colmare un ritardo colossale, evidente anomalo, esaminando le varie situazioni di eleggibilità-ineleggibilità dei consiglieri regionali alla luce di vari ricorsi presentati dai non eletti, ricorsi alcuni dei quali perlato già definiti in primo grado dalla magistratura ordinaria.