Incendi boschivi, dal Piemonte due colonne mobili per aiutare Calabria e Sicilia

Sono in partenza, per la Calabria e la Sicilia, due colonne mobili formate dalla Regione Piemonte, de Corpo Volontari AIB Antincendi Boschivi in supporto alla campagna estiva antincendi boschivi nel Sud Italia. La prima, dal porto di Genova alla volta di Palermo, il suo arrivo a Torrenova in provincia di Messina è previsto domani pomeriggio. Sarà composta da 4 equipaggi di 3 volontari ognuno con un automezzo operativo con modulo AIB da 550 litri, su cui saranno disponibili attrezzature manuali, motosoffiatori, motoseghe e un’elettropompa da travaso da 150m litri al minuto. Fanno parte della colonna anche un automezzo adibito a officina mobile e logistica, su cui è disponibile anche una vasca mobile da 2500 litri, e un automezzo di coordinamento e trasporto persone.