Schianto fatale nella notte tra due auto: perde la vita una donna nel Cosentino

Incidente stradale

COSENZA Incidente mortale nella notte a Mendicino, in provincia di Cosenza. Una donna di 47 anni, S.C . ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto e un’altra vettura che procedeva nel senso opposto di marcia. Ferita la figlia 19enne della vittima, illeso il 38enne al volante dell’altra auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo quanto si è appreso, l’auto con a bordo l’uomo avrebbe invaso la carreggiata occupata dalla vettura con a bordo le due donne. La 19enne, è stata trasportata in ospedale a Cosenza e non è in pericolo di vita.