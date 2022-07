«Antonio Cantisani merita un ricordo perenne dalla Sua Catanzaro»

Il contributo

Non Ti lasceremo mai perché ci hai amati di un Amore profondo, pieno di tenerezza e ricolmo di coraggio, accompagnandoci nelle nostre fragilità senza mai farci sentire in difetto.

Oggi Ti ricordiamo con dolcezza infinita, per quel che sei stato, un dono grande per la nostra Chiesa di Catanzaro-Squillace, per la Chiesa universale.

I ricordi sono solo una parte, per quanto ragguardevole, di ciò che hai lasciato nella Tua lunga vita, perché nel tempo sei già appartenuto a tutti ed ora, ancor di più, appartieni al Tuo gregge, che hai servito con una sollecitudine pastorale ineguagliabile.

In questo anno, ancora così tormentato da vicende penose ma nel quale s’intravedono i primi segni di Speranza,hai seguitato a sostenerci con la Parola,che nella Tua vita hai attuato mirabilmente, ricordando con i Tuoi scritti che Essa è gioia, perché è annunzio di resurrezione.

Carissimo Vescovo Antonio, in questo giorno, noi, Tuoi figli dilettissimi, eleviamo al Signore una preghiera di ringraziamento per la Grazia che ci ha elargito attraverso il dono del Tuo Amore umano e divino al contempo.

Sei dunque più che mai presente nel cuore nostro, della Tua amata città di Catanzaro, che ospita le Tue spoglie mortali.

Ed è forse giunto il momento per questa città, spesso smemorata o tristemente distratta da mille e mille insulsaggini, di occuparsi di Te, in vita suo cittadino onorario ed ora, ad un anno dal Tuo ritorno al Padre, Pastore buono da illustrare adeguatamente e permanentemente ad orgoglio della città, per ciò che sei stato per tutti noi e per l’intera Calabria.