Incidente mortale a Mendicino, disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima

l’indagine

COSENZA Questa mattina, il pm Mariangela Farro ha conferito al dottore Antonio Walter Caruso l’incarico di effettuare l’esame autoptico sul corpo di Simona Colonese rimasta vittima di un incidente stradale verificatosi alle 00.50 di ieri a Mendicino, in provincia di Cosenza. L’autopsia è iniziata alle 12 nell’obitorio dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Il 38enne, F.F., arrestato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e omicidio stradale si è riservato, tramite il proprio legale di fiducia (l’avvocato Giampiero Calabrese), di nominare consulenti tecnici. Tra le parti offese, il marito della donna rappresentato dall’avvocato Chiara Penna.

L’incidente

L’impatto frontale tra la fiat 500 L di F.F. e l’altra vettura che procedeva nel senso opposto di marcia non ha lasciato scampo a Simona Colonese. Ferita la figlia 19enne della vittima, soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo quanto si è appreso, l’auto con a bordo F.F. avrebbe invaso la carreggiata occupata dalla vettura con a bordo le due donne. (f.b.)