Consumo alcol tra i giovani, Loizzo: «Prevenzione e tolleranza zero per guida in stato di ebbrezza»

L’appello

REGGIO CALABRIA «Il consumo di alcol tra i minori è in costante aumento ed è necessario agire in tutte le sedi per una prevenzione reale e concreta del fenomeno». Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale. «L’alcol è una piaga sociale – dice Loizzo – ancora oggi forse troppo sottovalutata, probabilmente perché legata al fatto che sia una sostanza legale e facilmente recuperabile».

«È importante che vi siano controlli sul rispetto delle norme per la somministrazione delle bevande – continua Loizzo – e anche sui distributori automatici. Chiedo tolleranza zero per i casi di guida in stato di ebbrezza per il presupposto che è meglio non dare la possibilità a chi sbaglia di guidare, piuttosto che assistere a tragedie, com’è avvenuto pochi giorni fa in provincia di Cosenza».

«Penso che la rete sociale che va dalle Asp ai comuni debba collaborare per individuare percorsi seri di informazione e prevenzione sin dalle scuole medie – conclude Simona Loizzo – e sostenere le famiglie in un percorso formativo continuo».