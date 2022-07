Disegno di legge spettacolo, Mollicone: «Istituire un consorzio lirico tra i teatri calabresi»

La proposta

ROMA L’istituzione del “Consorzio lirico” ente pubblico economico a base associativa, tra i tre maggiori teatri calabresi (Teatro Rendano di Cosenza, Fondazione Politeama di Catanzaro, Teatro Cilea di Reggio Calabria). È la proposta contenuta in un emendamento del capogruppo Fdi in commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.

L’iniziativa fa parte di un pacchetto di emendamenti che lo spesso parlamentare meloniano ha presentato alla Camera al disegno di legge “delega al Governo in materia di spettacolo” (già approvato dal Senato a metà maggio) al momento all’esame delle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) e che a settembre dovrà approdare nell’aula di Montecitorio per l’approvazione definitiva.

Allo stato attuale, la possibilità che le proposte di modifica vengano accolte è pressoché inesistente perché vorrebbe dire far tornare in terza lettura a Palazzo Madama il testo modificato dalla Camera in concomitanza con la Legge di Bilancio e con la legislatura ormai agli sgoccioli.