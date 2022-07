Cassano, fuoco a un impianto che fornisce materiali ai cantieri della nuova 106

emergenza criminalità

CASSANO JONIO Due betoniere e una betonpompa completamente distrutte dalle fiamme. È questo il bilancio dell’incendio doloso appiccato stanotte, tra le 21.30 e le 22, nell’impianto per la lavorazione del calcestruzzo e degli inerti della ditta Sposato P&P Srl sito in contrada Salinari a Cassano allo Jonio. Ne dà notizia l’Eco dello Jonio.

L’impianto, qualificato per la fornitura di materiale destinato ai cantieri del Terzo MegaLotto della nuova 106, era sorvegliato. I danni ammontano a oltre mezzo milione di euro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castrovillari e Trebisacce. Per spegnere le fiamme si è dovuto riversare sabbia sugli automezzi, completamente distrutti. Per le indagini del caso sono intervenuti prontamente i Carabinieri della Compagnia di Cassano Jonio diretti dal capitano Michele Ornelli.

Un altro incendio a Corigliano Rossano

Intanto, a notte fonda un altro incendio autovettura, l’ennesimo, si è registrato a Corigliano-Rossano. Il rogo, questa volta, hanno interessato contrada Lacuna, alla periferia est dell’area urbana di Rossano scalo. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti è andata alle fiamme un’Audi TT. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Co-Ro che hanno domato le fiamme. Sul posto, però, non sarebbero state rinvenute tracce di dolo.