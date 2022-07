Covid in Calabria, positivo quasi un tampone su tre. Undici nuovi ricoveri nei reparti

il bollettino regionale

CATANZARO In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di stati 3.261.201 (+5.237 nelle ultime 24 ore). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 422453 (+1.628 rispetto a ieri). Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4866 (65 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4798 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62792 (62465 guariti, 327 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 27685 (75 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27609 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86826 (85689 guariti, 1137 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1254 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1239 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41963 (41726 guariti, 237 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7013 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6966 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 146176 (145383 guariti, 793 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 899 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 888 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39891 (39715 guariti, 176 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: «Oggi 4343 positivi di cui 20 fuori regione». L’Asp di Cosenza comunica: «Si segnala che un paziente, residente nell’Asp di Cosenza, è deceduto all’Ao Mater Domini di Catanzaro. Nel setting fuori regione si registrano 26 nuovi casi a domicilio».

L’Asp di Vibo Valentia comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio”.