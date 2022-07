Sarà Nike a vestire il Cosenza calcio nella prossima stagione

Sponsor tecnico

COSENZA Il Cosenza calcio vestirà Nike nella prossima stagione. Grazie all’accordo con “Linea oro sport”, azienda leader nelle forniture sportive e top account del Nike team, Nike sarà il brand per materiale sportivo da gioco, allenamento e rappresentanza dalla prima squadra al Settore giovanile e femminile.

Nelle prossime settimane saranno svelate le nuove maglie con le quali i Lupi scenderanno in campo nella prossima stagione. Si chiude dunque dopo diversi anni la proficua partnership con il marchio Legea che nelle stagioni trascorse ha accompagnato i rossoblù nel loro avvincente percorso.

Intanto si sono ritrovati questo pomeriggio presso l’Hotel Villa Fabiano di Rende (foto) i calciatori rossoblù che nei prossimi giorni si sottoporranno a visite mediche e test atletici prima della partenza per il ritiro di Sarnano. L’elenco dei giocatori presenti al raduno:

Aceto Giovanni

Arioli Alessandro

Corsi Angelo

D’Urso Christian

Florenzi Aldo

Hristov Andrea Rosenov

Kongolo Rodney Nkele

La Vardera Salvatore Dario

Larrivey Joaquin Oscar

Maresca Raffaele

Matosevic Kristian

Pandolfi Luca

Panico Ciro

Patitucci Pavel

Prestianni Thomas

Rigione Michele

Sueva Gianluigi

Teyou Tamo Franck

Tiritiello Andrea

Vaisanen Sauli

Vallocchia Andrea

Venturi Michael

Vigorito Mauro

Voca Idriz

Zilli Massimo