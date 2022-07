Sparatoria in un “mall” a Copenaghen: diversi morti, fermato un 22enne

La strage

COPENAGHEN Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel centro commerciale Fields alla periferia di Copenaghen. La polizia ha arrestato un sospetto: si tratta di un 22enne danese che secondo le forze dell’ordine ha agito da solo.

L’attacco è avvenuto nel tardo pomeriggio quando il mall era pieno di persone, molte famiglie e giovani, stando alle foto circolate sui media che mostrano una folla scappare dal complesso.

Testimoni hanno riferito di aver sentito colpi d’arma da fuoco mentre la gente cominciava a scappare verso le uscite. La polizia pesantemente armata è intervenuta sul posto, e su Twitter ha riferito che «diverse persone» erano state colpite, avvertendo di stare lontani dalla zona, nel distretto di Amager, zona orientale della capitale danese.

Le forze dell’ordine hanno anche chiesto a chiunque potesse dare informazioni di contattarle. La fermata della metropolitana accanto al centro commerciale è stata bloccata, così come le strade circostanti, mentre si poteva vedere un elicottero volare sopra l’area. La sparatoria è avvenuta solo una settimana dopo che un uomo ha aperto il fuoco vicino a un gay bar a Oslo, in Norvegia, uccidendo due persone e ferendone altre 21.