L’idea di Polia, il Cis per recuperare il percorso delle acque oligominerali

il talk

POLIA Luca Alessandro, sindaco del Comune di Polia, eletto primo cittadino nell’ottobre dello scorso anno è l’ospite della seconda parte di “20.20”, il settimanale di approfondimento in onda questa sera alle 21 su L’altro Corriere – canale 75 del digitale terrestre. Ospite di Danilo Monteleone il primo cittadino della cittadina vibonese ha illustrato i contenuti del progetto da un milione e mezzo di euro finanziato nell’ambito del Cis “Svelare Bellezza”.

«Penso – ha detto Alessandro – che Polia abbia superato la selezione e raggiunto l’obiettivo per meriti, la nostra idea progettuale e cioè il recupero e valorizzazione del percorso delle acque oligominerali, è ancorata ad una tradizione del nostro territorio oltre ad essere coniugata con investimenti programmati o effettuati nei comuni vicini. A Polia, prima della chiusura di acqua Certosa, c’era una realtà economica e produttiva, questo investimento ci consentirà di recuperare in parte il valore perduto».

Il primo cittadino non ha nascosto le difficoltà nell’elaborare il progetto «ci siamo insediati nell’ottobre del 2021 ed abbiamo fatto di tutto per cogliere questa opportunità, l’abbiamo fatto con il lavoro del nostro ufficio tecnico e non nascondo anche attraverso l’amicizia ed il volontariato di qualche professionista».

Il tema delle risorse umane e professionali preoccupa il sindaco di Polia che pur dicendosi certo di portare a compimento il progetto finanziato dal Cis solleva più di una perplessità sul futuro «stiamo partecipando con sforzi ai bandi del Pnnr ma il tema del personale è serio, i fondi stanziati per le progettazioni e per l’assistenza sono troppo pochi, i piccoli comuni come il mio hanno bisogno di un aiuto economico e finanziario».