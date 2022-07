Lutto nel mondo del Teatro, muore Antonello Antonante

La scomparsa

COSENZA Antonello Antonante artista, regista e sceneggiatore è morto. Lo storico fondatore del Centro Rat-Teatro dell’Acquario di Cosenza, di cui era direttore, si è spento a 75 anni. Autore di sceneggiature straordinarie ma soprattutto attore di primissimo piano è stato anche direttore artistico del Teatro Rendano di Cosenza.

Si deve a lui la visione quasi rivoluzionaria a queste latitudini di un nuovo modello di teatro, diretto ed immediato.

Per molti, più di una generazione, a Cosenza Antonello Antonante era il Teatro. Un teatro fuori dagli schemi classici, quasi contrapposto alle atmosfere ovattate del Rendano, sicuramente altra cosa. Eppure del Rendano, il teatro di tradizione della città, Antonante era stato direttore artistico. E lì aveva portato il Telesio di Franco Battiato, altro momento storico per gli appassionati della città dei Bruzi.

Una città che, senza Antonante, sarebbe stata certamente più povera di cultura. Nella periferica Calabria sono arrivate compagnie storiche come il Living Theatre, è arrivata l’avanguardia. È la storia del Teatro dell’Acquario: per programmare le stagioni teatrali, nel 1981 il Centro ha ricavato da un capannone il Teatro dell’Acquario, poi interamente ristrutturato secondo la normativa in materia di sicurezza, nel 1984. Ha ospitato compagnie e attori che hanno fatto la storia del Teatro italiano ed internazionale: Dario Fo, Franca Rame, Odin Teatret, Paola Borboni, Paolo Rossi, Teatro Nero di Praga, Leo De Berardinis, Pippo Delbono, Antonio Neiwiller, Mimmo Cuticchio, Toni Servillo, Alessandro Bergonzoni, Renato Carpentieri, Sandro Lombardi, David Riondino, Giorgio Barberio Corsetti e altre centinaia di compagnie. Il Teatro dell’Acquario è sempre stato un fortino da difendere: da carenza di fondi e indifferenza (o quantomeno una certa carenza di attenzione) delle istituzioni. Antonello Antonante lo ha difeso e coltivato e la città gliene sarà grata per sempre.

Oggi nel giorno in cui Cosenza e la Calabria intera piange Franco Dionesalvi, se ne va un altro grande protagonista della storia culturale e artistica della città dei Bruzi.