Tragedia del Raganello, Medaglia al Valor Civile per la guida che morì nel disastro

CERCHIARA DI CALABRIA Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la Medaglia d’oro al Valor Civile alla memoria di Antonio De Rasis, la guida che il 20 agosto del 2018 perse la vita insieme ad altre nove persone nelle gole del Raganello, in Calabria. A dare la notizia del conferimento dell’alto riconoscimento è stato Antonio Carlomagno, sindaco di Cerchiara di Calabria, paese natale di di De Rasis. «Con profonda commozione – ha affermato Carlomagno – mi è stata comunicata da sua eccellenza il Prefetto di Cosenza la notizia – si legge nel post pubblicato dal sindaco di Cerchiara sulla sua pagina facebook – del Decreto del Presidente della Repubblica con cui veniva conferita alla memoria del nostro compianto giovane concittadino Antonio De Rasis, la Medaglia d’ Oro al Valor Civile che nell’immane tragedia del Raganello nel 2018 sacrificava la propria giovane vita con altri 9 cittadini italiani ed europei».

Carlomagno, nel post, ha aggiunto di avere comunicato «alla famiglia questo alto riconoscimento alla Memoria del proprio caro che ne esalta il sacrificio ed il senso di una vita impostata al servizio del prossimo e della comunità. Tale riconoscimento – ha sottolineato ancora – avviene in concomitanza di un altra grave tragedia quella del ghiacciaio in Trentino che purtroppo suscita e ravviva nell’animo della famiglia e dell’intera comunita’ cerchiarese un grande dolore che si fonde con quello di tante altre famiglie che oggi piangono i propri cari. Il prossimo 12 luglio 2022 sarò onorato in rappresentanza dell’intera Comunità di Cerchiara ad essere accanto alla famiglia De Rasis-Lauria per ricevere dalle mani del Prefetto di Cosenza, l’alto riconoscimento alla memoria di Antonio».