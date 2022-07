Pnnr, a Cosenza per 4 milioni per lo squash, Caruso: «Risorse indispensabili per costruire la Cosenza 2050»

Il progetto

PNRR: Cosenza ammessa a finanziamento per 4milioni di euro

Soddisfatto il sindaco, Franz Caruso

COSENZA «La città di Cosenza è stata ammessa ad un importante finanziamento: 4 milioni di euro a valere sulla Misura 3.1 “Sport e inclusione sociale” – cluster 3 del Pnrr, per la realizzazione di una funzionale e moderna struttura sportiva dedicata allo squash, unica nel suo genere in tutto il Paese, capace di ospitare manifestazioni nazionali ed internazionali e con una capienza di 500 posti a sedere». Lo comunicano il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso e l’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli, a poche ore dalla pubblicazione del decreto di ammissione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Si tratta di un risultato che ci inorgoglisce – prosegue il sindaco Franz Caruso –. Cosenza risulta essere tra i 45 Comuni ammessi, rispetto agli oltre 500 che hanno partecipato al bando, l’unica città capoluogo di Provincia ad avere avuto una valutazione positiva della proposta progettuale presentata. Si evidenzia così, peraltro, la straordinaria capacità del Comune di Cosenza, nell’intercettare, partecipare ed attrarre le importanti risorse del Pnrr. Di ciò ringrazio l’assessore ai lavori pubblici, Damiano Covelli, che ha seguito passo passo l’intero inter burocratico/amministrativo, Antonella Granata, Presidente della Federazione Italiana gioco squash che ha accolto con favore la nostra idea di realizzare una nuova struttura sportiva, specificatamente dedicata allo squash, gli uffici comunali ed i tecnici che hanno lavorato con non poche difficoltà al progetto».

La struttura sportiva sorgerà su Viale Giacomo Mancini, nell’area adiacente il Parco Nicholas Green nei pressi di via Popilia. Sarà anche un intervento di riqualificazione di quella zona periferica, già attenzionata dall’Amministrazione nei cui pressi ha localizzato la sede del nuovo ospedale Hub regionale e che servirà un’area più vasta di quella propriamente urbana. ll progetto prevede, infatti, anche la sistemazione dello spazio esterno che ospiterà un parco verde, dotato di attrezzature per l’esercizio all’aperto, e due aree parcheggio.

«Su questa strada proseguiremo il nostro cammino – ha concluso il sindaco Franz Caruso – al fine di partecipare con successo a nuovi bandi, attraendo risorse indispensabili per costruire la Cosenza 2050 che abbiamo impressa nei nostri cuori e nelle nostre menti».