Regione, contenzioso sempre gigantesco: 30mila controversie per un valore di un miliardo di euro

l’analisi

CATANZARO Circa 30mila controversie, per un valore complessivo di un miliardo di euro e un valore del sondo rischi legali superiore ai 165 milioni. Sono numeri impressionati, quelli che riguardano il contenzioso della Regione Calabria al 31 dicembre dello scorso anno: a fissare questi dati è la relazione di gestione allegata al Rendiconto 2021m approvato nei giorni scorsi dalla Giunta e ora all’esame del Consiglio regionale. Un capitolo ad hoc, al solito, viene riservato al contenzioso, da anni vera e propria “zavorra” che appesantisce e mette a rischio la tenuta dei conti della Regione, puntualmente segnalata dalla Corte dei Conti come una delle criticità da affrontare prioritariamente. Negli ultimi tempi si registra una certa inversione di tendenza, grazie a una più puntuale attività di ricognizione dell’Avvocatura regionale, ma ancora evidentemente bisogna incidere più profondamente e soprattutto bisogna portare avanti un’azione amministrativa la più puntuale e celere possibile per evitare il perpetuarsi delle dinamiche che generano controversie e contenzioso.

La tabella riepilogativa del contenzioso allegata al Rendiconto 2021 della Regione

Nella relazione al Rendiconto quindi si dà atto che «per come è emerso dalla relazione predisposta dal coordinatore dell’Avvocatura regionale, il valore complessivo del fondo determinato a chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2021, rivisitato anche alla luce delle indicazioni formulate dalla magistratura contabile in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto generale dell’anno 2019, è stato complessivamente determinato in euro 165.484.245,68, con un incremento, rispetto al valore dell’anno 2020 di oltre il 21%». L’accantonamento è stato quantificato tenendo conto di vari criteri, come l’aggiornamento del gradii dei giudizi pendenti, la rivisitazione del valore delle cause,, l’alta possibilità di non soccombenza in base alla costante giurisprudenza e alle vittorie riportate nelle stesse vertenze. L’Avvocatura inoltre – emerge dalla relazione al Rendiconto 2021 della Regione – ha aggiornato il grado di rischio di soccombenza delle vertenze (alto, medio, basso e bassissimo) che possono dare luogo ad esborso da parte della Regione «in base all’esito registrato nei precedenti gradi di giudizio, alle liquidazioni parziali, agli orientamenti giurisprudenziali e alla validità delle ragioni delle parti, alla temerarietà della causa», inoltre «è stato valorizzato il contenzioso relativo al servizio idropotabile somministrato sino all’anno 2004, per come indicato dalla magistratura contabile, prevedendo accantonamenti per i Comuni che hanno instaurato vertenze o contestato l’entità del credito regionale mediamente pari al 20% o al 50% per gli enti in dissesto». A seguito di tale operazione, nel Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 sono presenti accantonamenti complessivamente pari ad euro 34.373.437,21 (di cui circa 3,5 milioni di euro relativi a mere contestazioni ed oltre 30,8 milioni di euro afferenti a specifiche vertenze ancora in essere). Inoltre – si legge – «si è tenuto conto dell’esiguo utilizzo del “Fondo rischi” ove si consideri che per l’esercizio 2017 sono stati utilizzati circa 2 milioni di euro, nell’anno 2018 l’utilizzo è stato inferiore ai 3 milioni di euro, nell’anno 2019 è stato pari a 456.140,81 euro, che nell’anno 2020 è stato pari a circa 2,23 milioni di euro e che nell’anno 2021, sono stati effettivamente impegnati solo 8,8 milioni di euro». (c. a.)