Pubblicato bando Anas per messa in sicurezza Ss 106 in provincia di Crotone

Gazzetta ufficiale

CATANZARO Anas (Gruppo Fs italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando di gara per i lavori di messa in sicurezza degli svincoli a raso siti in località Fasana (chilometro 260,800) e Marina di Strongoli (chilometro 265,200), in provincia di Crotone, attraverso la realizzazione di due rotatorie.

Gli interventi, del valore complessivo di appalto di circa 1 milione e 525 mila euro, si inseriscono nell’ambito del progetto di messa in sicurezza che Anas sta realizzando lungo la statale 106.

La realizzazione delle due rotatorie, migliorerà il collegamento diretto con la Strada provinciale 18 e la Strada statale 107 Sgc “Silana-Crotonese”, punto nodale per il territorio in quanto tutto il traffico proveniente dall’area di Cirò, svincolando, potrà raggiungere, oltre all’altopiano silano, anche la città di Cosenza e la A2 “del Mediterraneo”. I lavori avranno una durata di 180 giorni. La documentazione è disponibile sul Portale acquisti di Anas