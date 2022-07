Vini e non solo. Dalle eccellenze del Vibonese la ricetta per lo sviluppo del territorio

l’evento

VIBO VALENTIA Il Primo Banco d’Assaggio dei Vini Costa degli Dei segna un momento significativo di promozione dei vini della provincia di Vibo e del territorio con tutte le espressioni agroalimentari e artigianali radicate in quest’area.

L’idea nasce dalla sinergia tra il Gal Terre vibonesi, l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Gruppo editoriale Corriere della Calabria-L’Altro Corriere Tv, ognuno per propria mission, impegnati a valorizzare risorse, attività, contesti e professionalità dei territori.

Ed è con questi intenti che l’ambientazione per l’evento (in programma il 14 luglio alle 19), primo e unico nel panorama degli eventi dedicati al vino vibonese, avviene nel suggestivo castello Galluppi, nell’entroterra del Poro, per riscoprire luoghi insoliti, piccoli centri di periferia spesso sconosciuti e di nicchia che meritano essere esaltati e raccontati.

Il filo conduttore della narrazione e della serata è il vino bianco, rosso, rosato delle Cantine Benvenuto, Artese, Marchisa vini, Masicei, Rombolà, Origine&identità, Casa Comerci e Dastoli che insistono nell’area definita Costa degli Dei e che in 10 anni di fatica, impegno, determinazione e tenacia hanno riscritto una nuova pagina di storia viticola letteralmente erosa e oggi risorta in numeri, superfici e qualità delle etichette.

Alla presenza del sindaco di Drapia Alessandro Porcelli, del Presidente del Gal Serre vibonesi Vitaliano Papillo, del Presidente dell’associazione viticoltori vibonesi Renato Marvasi, di Città del vino Angelo Radica e dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, verrà presentato il documentario “Calabria terra di uve e di vino“.

Un articolato racconto dell’enologia della Calabria che specificatamente nell’area di Vibo esalta i vitigni Zibibbo e Magliocco canino che caratterizzano l’identità della Costa degli Dei.

Un’area ricca di piccole espressioni artigianali ma in crescita radicate nell’entroterra del Poro: dai Maestri vasai di Gerocarne, Le pipe di Grenci, Le penne artigianali di Vincenzo Fratea, l’Azienda Costa Caria, i Consorzi del Pecorino del Poro, della Cipolla Rossa di Tropea-Delizie vaticane, della Nduja di Spilinga, l’Apicoltura e Apiterapia di Francesca Rombolà, il Vasaio Cosmo Rombolà, l’artigiano del ferro Francesco Massara e il cestaio Francesco Rombolà che animeranno gli spazi del castello Galluppi, organizzati dalla locale Pro Loco presieduta da Antonio Furchì.

Camillo Falvo e Roberta Lulli

Attenti a tutto quello che esprime la società di questo territorio gli organizzatori – Gal, Città del vino e Corriere della Calabria – vogliono riconoscere il lavoro e l’impegno delle cariche istituzionali di questa provincia premiando con una creazione del maestro orafo Michele Affidato il prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli e il procuratore della Repubblica Camillo Falvo.