Unical, aperte le domande di iscrizione per il nuovo anno accademico

Università

COSENZA «Dal 12 luglio al 26 agosto sarà possibile presentare domanda per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2022/2023. I posti a disposizione in questa fase (ammissione standard) sono 2.354, relativi a 36 corsi, cui si aggiungono i circa 1.300 già assegnati nella fase di ammissione anticipata e quelli previsti per i corsi a numero programmato». Lo comunica una nota dell’Unical che aggiunge: «Un’offerta formativa completa e d’avanguardia, che offre una formazione di qualità in un ateneo che, come rilevato dalla recente classifica Censis, si attesta tra i migliori del Paese per servizi, borse di studio e attenzione agli studenti».

«Un’offerta che da quest’anno – è detto – inoltre, è straordinariamente appetibile – anche per chi ha minori disponibilità economiche – grazie al consistente aumento della quota in denaro della borsa di studio e all’ampliamento della platea dei beneficiari».

«Ci prepariamo ad accogliere le nuove matricole per quello che sarà un anno accademico speciale – dice il rettore Nicola Leone – Per almeno due ragioni: sarà l’anno del cinquantesimo anniversario dell’avvio dei corsi all’Università della Calabria e anche quello, ci auguriamo, del completo ritorno alla pienezza della vita universitaria nel Campus, dopo la pandemia. I neoiscritti troveranno qui all’Unical un’offerta didattica ampia e innovativa, dal respiro internazionale, sempre proiettata in avanti, ma legata anche al suo territorio e alle sue radici. Un’offerta che si coniuga alla straordinaria opportunità di studiare in un campus, vivendo pienamente un’esperienza universitaria che diviene un’occasione di crescita e formazione umana e professionale, e che consente ai nostri studenti di porre le basi per la realizzazione dei loro sogni e di iniziare a costruire il proprio futuro da qui, senza bisogno di partire».

La modalità di iscrizione

La domanda di ammissione deve essere compilata on line su unical.esse3.cineca.it. Le aspiranti matricole dovranno prima registrarsi (nel caso in cui non lo abbiano già fatto) e poi accedere al sistema con le credenziali ottenute. Effettuato l’accesso, occorre cliccare su “Menu”, selezionare “Segreteria” e andare poi su “Bandi d’ammissione”. A quel punto sarà possibile compilare la domanda, scegliendo un solo corso di laurea, tra quelli previsti nel bando di ammissione ‘standard’.

Open days Unical

“Incontri in Campus per future matricole”. È ricco il calendario di appuntamenti: nel mese di luglio sono previsti quattro eventi: 13 e 15 luglio (Aula Magna); 21 e 22 luglio (Aula Caldora). Nel mese di agosto sono stati organizzati sette appuntamenti tutti in Aula Magna nei giorni 3, 4, 5, 23, 24, 25 e 26. L’ateneo riapre le porte alle aspiranti matricole e alle loro famiglie, con eventi in presenza che saranno l’occasione per visitare il campus, scoprire l’offerta formativa dell’ateneo e i suoi servizi, prepararsi a una scelta consapevole. Quest’anno per la prima volta ci sarà uno spazio dedicato all’incontro con i genitori curato dal Servizio di Counseling di Ateneo. Attivo infine, dal 12 luglio al 26 agosto dalle 10 alle 12 (tutti i giorni), uno sportello on-line su piattaforma Teams, che garantirà assistenza in caso di difficoltà.

Pre corsi

Con la compilazione della domanda di ammissione, all’aspirante matricola sarà anche chiesto di aderire ai pre-corsi: un piano di attività formative d’introduzione allo studio universitario, che saranno erogati a distanza nel mese di settembre. I pre-corsi hanno l’obiettivo di rafforzare le conoscenze di base in matematica, comprensione del testo e logica. Sono aperti a tutte le matricole ma obbligatori per le matricole cui, a seguito dei test d’ingresso, verrà attribuito l’obbligo formativo aggiuntivo (Ofa).

Le graduatorie

Saranno stilate in base al voto di diploma, fatta eccezione per i corsi con obbligo di test per l’ammissione dei Dipartimenti di “Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica” (Dimes) e di Matematica e Informatica (Demacs), che valuteranno anche l’esito del test Tolc-I. Le graduatorie di ammissione ai corsi di laurea del Dimes (Ingegneria chimica, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica) terranno conto del punteggio riportato nel Tolc-I (che si svolgeranno in modalità on line nei giorni 30 e 31 agosto e 1 e 2 settembre) e del voto di diploma. L’ammissione ai corsi del Demacs (Matematica e Informatica) è regolata invece solo dal punteggio della prova (a parità di risultato, si prenderà in considerazione il voto di diploma). Le graduatorie saranno pubblicate su unical.it/ammissione.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 30 agosto (e il 6 settembre quella dei corsi con obbligo di test). La graduatoria definitiva uscirà l’1 settembre (e giorno 8 per i corsi che prevedono test obbligatorio). Se si risulta vincitori, è possibile immatricolarsi entro 6 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva pagando la prima rata di 16,50 euro.

Sono già aperti, inoltre, i bandi di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, regolati da requisiti d’ammissione nazionale, in Conservazione e Restauro dei beni culturali, Ingegneria edile-architettura, Medicina e Tecnologie digitali. Di prossima pubblicazione il bando per Scienze della formazione primaria e Assistenza sanitaria.

Le aspiranti matricole che partecipano ai concorsi per questi specifici corsi di laurea possono presentare domanda anche per il bando d’ammissione standard.