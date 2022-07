A Catanzaro apre la prima Comunità per minori in esecuzione di pena

la cerimonia

CATANZARO Domani, 14 luglio, alle ore 19, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della “Comunità Angelo Meli”, sita in via Solferino n.12 a Catanzaro. È la prima struttura residenziale convenzionata per minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale, ovvero in esecuzione di pena, presente in Italia. Un risultato – si legge in una nota – reso possibile grazie all’intervento del legislatore regione che, accogliendo le istanze del Centro per la giustizia minorile per la Calabria, ha adeguato, con la LR n. 13/2022 la legislazione regionale al riformato ordinamento penitenziario minorile. Una lacuna che è stata finalmente colmata. La struttura verrà gestita dalla Cooperativa Sociale Angelo Azzurro onlus che fin dalla data della propria costituzione ha operato per il reinserimento sociale dei minori in area penale con proficue collaborazioni con il Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale.

La Comunità – conclude la nota – sarà intitolata al dottor Angelo Meli, compianto Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria. Una personalità dalla lunga e densa esperienza nel difficile contesto calabrese che ha saputo lasciare un segno indelebile per competenza, professionalità ed umanità in favore dei minorenni e giovani autori di reato e la cui memoria rimane tutt’oggi viva tra tutti gli operatori dei servizi sociali minorili.