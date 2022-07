Controlli antidroga nel Cosentino, arrestato un uomo per spaccio di sostanza stupefacente

l’attività

COSENZA Nella mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato, impiegato in specifici servizi ad ampio raggio volti al contrasto di forme di illegalità e del fenomeno dello smercio di stupefacenti in città, traeva in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un soggetto del posto, con precedenti di Polizia.

I controlli

I controlli, che hanno visto impiegate anche le Unità Cinofile Antidroga della Questura di Vibo Valentia, hanno interessato diverse zone della città ad alta densità criminale. Durante le perquisizioni, è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente per un totale complessivo pari a gr. 22 di cocaina, gr. 11 di hashish e oltre 2 kg di marijuana. In particolare, Max, il cane poliziotto antidroga dei cinofili di Vibo Valentia, entrando nell’androne di un palazzo di un quartiere noto della città, puntava la propria attenzione su un vano sottoscala di pertinenza condominiale, consentendo ai poliziotti della Squadra Mobile di recuperare circa 2 kg di marijuana, divisi in 6 pacchi confezionati con cellophane e nastro adesivo, il tutto veniva sequestrato a carico di ignoti. Nel medesimo stabile, veniva controllato un soggetto che, trovato in possesso di gr. 4,8 di marijuana, veniva segnalato alla locale Prefettura per violazione amministrativa della normativa sugli stupefacenti. Nel corso dei controlli veniva denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo di nazionalità italiana, con precedenti specifici, in quanto trovato in possesso, presso la propria abitazione, di gr. 11 di hashish, gr. 2 di cocaina nonché di una piantina di marijuana in fioritura alta circa cm. 29. Presso l’abitazione di un altro soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, nella stanza da letto, occultato in una borsa custodita all’interno di un comodino, veniva rinvenuto un barattolo in vetro con all’interno 20 grammi di cocaina unitamente ad un bilancino di precisione perfettamente funzionante. In considerazione della quantità di sostanza stupefacente e dello strumento per la pesatura dello stesso, l’uomo veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’A.G. procedente.