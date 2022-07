Catanzaro, il parco della Biodiversità si rifà il look. Traversa: a lavori conclusi mi dimetterò

aree verdi

CATANZARO Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione dell’area ludica del “Giardino di Laura” del Parco della Biodiversità Mediterranea. A darne notizia è il presidente onorario del Parco Michele Traversa, che annuncia l’apertura ufficiale dell’area sabato 16 luglio, “anche se in realtà – spiega – i giochi sono stati collaudati dai bambini del campo estivo organizzato dall’associazione ‘Uniti Ad Arte’ che li hanno letteralmente presi d’assalto. “Ringrazio la dottoressa Mariangela Conidi, presidente della ‘Fondazione Peppe Loiero’, che si è fatta carico completamente della manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione delle strutture presenti effettuando la verniciatura delle panchine e dei giochi in legno, il ripristino della fontana a zampillo, la rimozione e il ripristino e sostituzione dei giochi rotti in seguito ai comuni atti vandalici, l’acquisto e posa in opera dei nuovi giochi permettendo a tutti i bambini, al di là delle loro differenze fisiche, di socializzare giocando in autonomia e sicurezza”, continua Traversa. “Nei prossimi mesi – aggiunge il presidente del Parco – spero di poter esaudire le richieste, che giornalmente mi fanno i bambini e le mamme, riaprendo il ‘Parco dei Folletti’, rinnovando e mettendo completamente in sicurezza il ‘Castello’, gli impianti sportivi e le strade del parco, grazie anche ai fondi assegnati alla Regione Calabria alla Provincia di Catanzaro che, come è noto, attraversa una crisi finanziaria. Al termine dei lavori, che presumibilmente si concluderanno in concomitanza con l’insediamento del nuovo Presidente della Provincia, qualunque sia il suo colore politico, rassegnerò, dopo venti anni, le dimissioni da Presidente Onorario del Parco della Biodiversità Mediterranea, augurandomi che, così come avviene in altre regioni e come qui ha fatto la ‘Fondazione Loiero’, altre fondazioni o imprenditori catanzaresi, ‘adottino’ i nuovi parchi giochi e gli impianti sportivi”, facendosi carico della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.